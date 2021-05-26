РИАМО - 26 мая. Церемония награждения лауреатов первой премии губернатора Московской области «Медиана» в сферах средств массовой информации, интернет-блогов и социальных сетей прошла в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

«Где бы мы были, если бы не вы, если бы не те, кто находится на первых рядах, хотя имеют самые разные взгляды на жизнь. Если бы не вы, кто возглавляет и управляет своим маленьким каналом или своей маленькой редакцией. <...> Пока вы с нами, пока мы с вами, мы непобедимы. Я от всей души благодарю вас за то, что вы делаете свою работу профессионально, с любовью», - сказал на церемонии губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он также подчеркнул важность работы журналистов по информированию жителей о происходящем в Подмосковье.

«Как известно, проблемы между людьми происходят по двум причинам: из-за отсутствия общения и из-за неправильного общения. <...> Благодаря вам, я считаю, что мы смогли и продолжаем доносить все то, что происходит в родном, любимом нашем Подмосковье», - отметил Воробьев.

Истории о важном

Премию «Медиана» учредили для поддержки талантливых авторов, которые освещают перемены в Подмосковье. Призовой фонд первой премии составил 3 млн рублей. Как отметил Воробьев, в следующем году призовой фонд увеличится.

Для участия в творческом конкурсе поступило порядка 500 материалов. Качество работ оценивал экспертный совет во главе с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым.

Среди поступивших на конкурс работ были рассказы о волонтерах, участниках патриотических акций, работе врачей в «красной зоне» коронавирусных больниц и многом другом, что волнует жителей Подмосковья.

«Когда оказываешься в «красной зоне», в момент вся твоя журналистская объективность, сдержанность испаряется. <...> В такие моменты нам, журналистам, получается искренне пропускать эту историю через себя. У нас на канале так принято», - сказала одна из лауреатов премии «Медиана», корреспондент дирекции новостей телеканала «360» Людмила Александрова.

Лауреаты премии

Лауреатами премии «Медиана» также стали блогер из Наро-Фоминского округа Егор Баев, журналистка газеты «Факт» из Балашихи Виктория Яншина, корреспондент ВГТРК Ярослав Красиенко, обозреватель газеты «Коммерсант» Иван Буранов, корреспондент телеканала «Россия 24» Дарья Галиева, главный редактор проекта «МК в Серпухове» Яна Киблицки, фотокорреспондент ТАСС Гавриил Григоров, редактор «РБК+» Аделя Фатехова, автор проекта «ДНО» из Орехово-Зуева Максим Кирюнин.

Также премией были отмечены специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Попсуйко, директор Егорьевского телевидения Людмила Савинкина, заместитель главного редактора РИЦ «Каширские известия», «Ступинская панорама», «Электрогорские вести» Эльвира Морсикаева, журналист «Российской газеты» Ирина Рыбникова, обозреватель отдела «Подмосковье» МК Елена Березина.

Заместитель главного редактора РИАМО, руководитель мультимедийного проекта «Путь-дорога» Елена Богдашкина награждена специальным призом Союза журналистов России.

Обладателями специального приза экспертного совета премии «Википедия.ру» стали директор Щелковского информационного агентства Юрий Поздняков, директор Рузского информационного агентства Ирина Кулакова и директор издательского дома «Подмосковье» Сергей Герасименко. Лучшей муниципальной пресс-службой признали коллектив из Солнечногорска.

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