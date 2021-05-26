РИАМО - 26 мая. Более 30 антитеррористических плановых проверок по обеспечению безопасности прошло в филиалах подмосковного перевозчика «Мострансавто», на автовокзалах, автостанциях и в автобусах предприятия, сообщает пресс-служба организации.

Тренировки проходят как коллективами автобаз, так и с участием сотрудников МВД, ФСБ и МЧС. Также на занятия обязательно приглашают охранников транспортных объектов.

Особое внимание при этом, уделяют учениям в условиях чрезвычайной ситуации. Тренировки прошли во всех подразделениях компании.

Например, в МАП № 11 г. Балашихе отрабатывали действия охраны и должностных лиц при обнаружении подозрительного предмета при осмотре автобуса после возвращения на базу, а в МАП № 2 Коломны на учениях якобы обнаружили в салоне автобуса бесхозный предмет, похожий на взрывное устройство.

Каждая тренировка длится несколько часов, при этом моделируется чрезвычайная ситуация с последующим разбором и анализом выполненных действий. Тренировки позволяют обнаружить уязвимые места в антитеррористической безопасности и обменяться опытом в этой сфере.