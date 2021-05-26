РИАМО - 26 мая. Молодые абитуриенты могут узнать, где и как обучиться на метеоролога, кондитера или специалиста по беспилотникам, а также узнают ответы на все интересующие вопросы о поступлении на днях открытых дверей, они пройдут в нескольких подмосковных колледжах 27, 28 и 29 мая, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

27 мая двери для всех желающих откроет Люберецкий техникум им. Ю.А. Гагарина, где обучаются управлению беспилотников и производству авиационной техники. Чеховский техникум в четверг познакомит с профессией технолога.

28 мая проведет день открытых дверей Рошальский техникум, где учатся как химики-технологи, так и графические дизайнеры.

29 мая абитуриентов принимает Гидрометеорологический техникум в Балашихе, колледж «Московия» в Балашихе представит обучение обслуживанию транспорта и сервису.

В колледже «Коломна» можно обучиться на пожарного, а в Раменском колледже на повара и кондитера.

Узнать больше можно на сайте «Учись и работай в Подмосковье» - student.mosreg.ru.

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