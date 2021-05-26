РИАМО - 26 мая. Генерал-майор полиции Александр Быков назначен на должность руководителя Госавтоинспекции Москвы, сообщает ТАСС.

Ранее Быков занимал должность заместителя начальника ГИБДД России.

Александру Быкову 42 года. Он родился в Азербайджанской ССР. Служить в органах внутренних дел стал в 1995 году.

С 2001 года проходит службу в подразделениях ГАИ. Спустя 14 лет стал руководителем управления дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД министерства внутренних дел РФ.

На должность замначальника ГИБДД МВД РФ был назначен 8 февраля 2019 года.