РИАМО - 26 мая. Генерал-майор полиции Александр Быков назначен на должность руководителя Госавтоинспекции Москвы, сообщает ТАСС.
Ранее Быков занимал должность заместителя начальника ГИБДД России.
Александру Быкову 42 года. Он родился в Азербайджанской ССР. Служить в органах внутренних дел стал в 1995 году.
С 2001 года проходит службу в подразделениях ГАИ. Спустя 14 лет стал руководителем управления дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД министерства внутренних дел РФ.
На должность замначальника ГИБДД МВД РФ был назначен 8 февраля 2019 года.
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