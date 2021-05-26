РИАМО - 26 мая. В первом чтении Государственная дума РФ приняла законопроект об ужесточении контроля за выдачей оружия, сообщает Газета.ru.

Согласно законопроекту, планируется ввести список медицинских противопоказаний, которые запрещают покупку оружия. Кроме того, прохождение освидетельствования станет возможным только в государственных больницах по месту регистрации, а в список осмотров войдут проверка на наркотики и психотропные препараты, психологическое тестирование. На время освидетельствования прошлые лицензии аннулируют, а оружие изымут.

Доступ к единой базе справок о медицинском освидетельствовании на оружие получит Росгвардия. Если человек захочет уклониться от обследования, его лицензию аннулируют.

Законопроект внесен в Госдуму 17 мая после ЧП в казанской школе.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в одной из гимназий в Казани. Девять человек погибли, еще около 30 получили ранения.