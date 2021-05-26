РИАМО - 26 мая. На 148 заседании Мособлдумы планируют согласовать кадровые перестановки, которые произойдут в правительстве Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Заседание пройдет в Мособлдуме 27 мая.

«Одно из важнейших решений, которое нам завтра предстоит принять – это разделить должности губернатора и председателя правительства. Это нужно, чтобы более плотно контролировать, как на местах происходит реализация национальных проектов, послания президента России. Андрей Воробьев (губернатор региона – ред.) предложил на эту должность одного из самых опытных членов подмосковной команды – Ильдара Габдрахманова», – отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Также будут рассмотрены кандидатуры Евгения Хромушина на должность вице-губернатора, Марии Нагорной на должность зампредседателя правительства, Ирины Каклюгиной на должность зампредседателя правительства – министра социального развития области и Светланы Стригунковой – на должность зампредседателя правительства – министр здравоохранения области.