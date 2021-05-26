РИАМО - 26 мая. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 744 случая коронавирусной инфекцией, самое большое количество новых случаев Covid-19 зафиксировали в Королеве (89) и Балашихе (78), сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

51 случай Covid-19 за сутки выявили в Люберцах, 46 – в Долгопрудном, 44 – Реутове, 43 – в Мытищах, 40 – в Ленинском округе, 36 – в Сергиевом Посаде, 32 – в Дмитрове, 28 – в Химках, 23 – в Подольске, 22 – в Богородском округе, 20 – в Красногорске, 19 – в Чехове, 18 – в Дзержинском, 17 – в Домодедове, 16 – в Павловском Посаде, 15 – в Воскресенске, по 12 – в Клину и Электростали.

По девять случаев коронавируса зафиксировали в Жуковском, Ивантеевке и Краснознаменске, семь – в Орехово-Зуеве, шесть – в Раменском, по четыре – в Истре, Лобне и Пушкине, по три – в Коломне, Луховицах, Наро-Фоминске и Ступине, по два – в Егорьевске, Серпухове, Фрязине и Щелкове.

По одному случаю коронавирусной инфекции удалось выявить в Волоколамске, Котельниках, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лыткарине, Одинцове, Рузе, Солнечногорске, Талдоме, Черноголовке и Шатуре.

Ни одного случая Covid-19 за сутки не зафиксировали в Бронницах, Власихе, Дубне, Зарайске, Звездном городке, Кашире, Лотошине, Можайске, Молодежном, Озерах, Протвине, Пущине, Рошале, Серебряных прудах, Шаховской и Электрогорске.

С начала пандемии в Подмосковье зарегистрировали 267 478 случаев коронавирусной инфекции. За пандемию скончались 6099 человек, выздоровели после лечения 219 167 пациентов.

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