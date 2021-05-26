РИАМО - 26 мая. Заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов заявил, что одним из следствий пандемии стало увеличение числа личного транспорта на московских дорогах. Об этом пишет finanz.ru.
«Следствие пандемии — рост личного транспорта на дорогах, потому что многие жители Подмосковья и жители Москвы из-за опасений, связанных с передвижениями, выбрали личный транспорт», — сказал Ликсутов в интервью Bloomberg.
По его словам, рост составил 5% в 2021 году относительно 2019 года. Это примерно 100-150 тыс. новых машин в день, которые раньше не ездили по столице.
Ликсутов подчеркнул, что это очень большое количество машин для города — они создают серьезную нагрузку на и так перегруженную инфраструктуру.
Ранее в пресс-службе Дептранса сообщили, что москвичи в текущем году стали активнее пользоваться такси и каршерингом.
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