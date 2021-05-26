РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мая. Региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года - 2021» проходит в среду в ДЦ «Северный» в Балашихе, 13 семей из 12 муниципалитетов соревнуются в 5 номинациях, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В жюри конкурса вошли начальник управления по делам семьи, детей и демографического развития министерства социального развития региона Ольга Ермакова, начальник отдела соцразвития администрации округа Елена Щипанова, председатель РО ВОРДИ региона Наталья Авилочева, директор Балашихинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Росинка» Ольга Садилова и другие.

«Мы очень рады, что Балашиха откликнулась и приняла наши семьи на региональном этапе конкурса «Семья - 2021». В отборочном туре приняло участие около 80 семей из Подмосковья, 13 из которых вышли в финал. Мы очень надеемся, что этот этап пройдет для них успешно. Будем стремиться к тому, чтобы выйти в финал всероссийского этапа», - сказала Ермакова.

От имени правительства региона она пожелала всем участникам удачи и победы.

Девиз конкурса: «Моя семья - моя Россия». Конкурс среди семейных команд проводится по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья - хранитель семейных традиций».

Музыкальная семья Свичкаренко из Балашихи - Игорь, Елена и их дети Валерия и Виктория - впервые принимают участие в данном конкурсе, хотя за их плечами победы и участие в многочисленных музыкальных конкурсах, концертах и мероприятиях. А Виктория 3 года назад стала участницей телешоу «Лучше всех!».

Музыкальные традиции в их семье хранятся уже 4 поколения. А в третьем поколении они хранят верность одному их самых красивых инструментов - скрипке. Все они профессионально занимаются - работают и учатся в ДШИ №7 Балашихи.

«Мне очень нравится, что у нас совместное творчество. Все мы помогаем и поддерживаем друг друга. Участие в конкурсе «Семья - 2021» - это интересный опыт. К конкурсу мы подготовили джазовую пьесу и стихи. Для нас это возможность в очередной раз побыть вместе на сцене и, конечно, посмотреть на другие семьи», - подчеркнула Елена.

Победители станут известны в среду вечером.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года. Организаторы конкурса - министерство труда России и фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Цель конкурса - пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни и ценности семьи, ответственного родительства.