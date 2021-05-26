РИАМО - 26 мая. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя на Таллинской улице на северо-западе столицы, там двое неизвестных ограбили мужчину и ранили его ножом, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел ночью. Во дворе двое неизвестных угрожали мужчине ножом, порезали ему два пальца правой руки и избили. Злоумышленники забрали у потерпевшего 20 тыс. рублей и скрылись.

Мужчину доставили в медучреждение нарядом скорой помощи. После оказания помощи его отпустили.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).