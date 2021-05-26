РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. За минувший год к административной ответственности за экологические нарушения привлекли 52 предприятия Люберец, сумма штрафов составила более 2 млн рублей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Экологическое состояние территории - важнейшая, чувствительная для нашего округа тема. Но, к сожалению, не все так считают. В 2020 году совместно с надзорными органами проверено 74 предприятия, из них 52 привлечены к административной ответственности, штрафы превышают 2 млн рублей. В результате проведенных рейдов за год собственниками были демонтированы 29 незаконных источников сбросов сточных вод, а также ликвидированы 57 источников выбросов в атмосферу», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что на территории городского округа установлены 13 фотоловушек для борьбы с несанкционированными свалками и 15 станций мониторинга атмосферного воздуха. В декабре прошлого года был закрыт полигон в Торбееве, для контроля отсутствия завоза отходов на полигоне установлены две видеокамеры с выходом в интернет.

«Наш округ первый, где внедрена такая система контроля. В текущем году планируется установка еще двух автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха контейнерного типа. Приступили к работе две машины лабораторного контроля загрязнений атмосферы. С их помощью можно оперативно установить источники загрязнений и передать информацию контролирующим органам для принятия мер воздействия. Работать будут только те производства, которые соответствуют современным стандартам экологии», - добавил Ружицкий.