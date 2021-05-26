РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мая. В трех населенных пунктах городского округа Мытищи к июню построят пять новых тротуаров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для безопасности и комфорта жителей по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе вовсю идет строительство тротуаров.

В трех населенных пунктах Мытищ уже в июне жители смогут комфортно ходить по 5 новым тротуарам. Уже идут работы в деревне Сухарево на Старом направлении Дмитровского шоссе с 0 по 2,4 км, по которому ежедневно проезжает более 14 тыс. автомобилей. Тротуар обеспечит безопасный подход 450 местных жителей к остановкам, рядом с которыми находятся Троицкая церковь, кладбище, районная больница и поликлиника.

В деревнях Хлябово и Большая Черная идет строительство 4 новых тротуаров вдоль Магистральной улицы. Для более чем 300 жителей населенных пунктов тротуары обеспечат подход к остановкам общественного транспорта, местам притяжения и социальным объектам.

Всего на региональных дорогах Подмосковья по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» построят в этом сезоне 350 км новых тротуаров.