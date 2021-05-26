РИАМО - 26 мая. Заместитель главного редактора Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО), руководитель мультимедийного проекта «Путь-дорога» Елена Богдашкина награждена специальным призом Союза журналистов России в рамках премии губернатора Подмосковья «Медиана», передает корреспондент РИАМО.

В Подмосковье прошла церемония награждения победителей первой премии губернатора Московской области «Медиана» в сферах средств массовой информации, интернет-блогов и социальных сетей.

«Огромное спасибо за такую высокую оценку нашего проекта, который посвящен туризму в Московской области. Для нас это очень важно. Эта тема на данный момент очень актуальна», - сказала Богдашкина.

Секретарь Союза журналистов России, председатель Союза журналистов Московской области Наталья Чернышова отметила, что Подмосковье является уникальным регионом.

«Именно здесь (в Подмосковье – ред.) самые важные исторические события происходили, <...> здесь такое количество объектов истории культуры, что мало, что может сравниться. <...> Коллеги, создавая такой проект, делают важное дело», - подчеркнула Чернышова.

Премия «Медиана»

Премию учредили для поддержки талантливых авторов, которые освещают перемены в Подмосковье. Общий призовой фонд составил 3 миллиона рублей.

Для участия в творческом конкурсе поступило порядка 500 материалов. Качество работ оценил экспертный совет во главе с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым.

Проект «Путь-Дорога»

Туристический портал «Путь-Дорога» был запущен РИАМО в 2019 году. На портале пользователь сможет найти всю необходимую информацию для путешествий по Московской области – куда поехать на выходные, что посетить, где отдохнуть, что находится поблизости.

«Путь-Дорога» - это галерея маршрутов по Подмосковью на любой вкус. На портале можно найти пешие туры, а также маршруты для поездки на машине, велосипеде, общественном транспорте. Объекты и маршруты можно выбирать по направлениям (на портале их девять) или по категориям – например, религиозные места. В карточках объектов собрана подробная информация – адрес, как добраться, режим работы, стоимость посещения и координаты.

На портале можно почитать очерки о невероятно красивых местах Московской области, посмотреть их фотографии. Посетители узнают, где в Подмосковье находится Дом хаски, Космический музей, «Бухта радости» и многое другое. Также на сайте опубликовано множество интересных статей о туризме в регионе, к примеру, об оригинальных местах для свиданий, древних монастырях, местах для катания на снегоходе, лыжных трассах, катках и туристических экспрессах.

Кроме того, РИАМО выпускает подкаст «Путь-Дорога». Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

РИАМО

Журналисты Регионального информационного агентства Московской области освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

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