РИАМО - 26 мая. За минувшие сутки в Московской области после коронавируса выздоровели 628 человек, за все время пандемии в регионе от Covid-19 вылечились 219 167 человек, сообщает оперштаб области по ситуации с коронавирусной инфекцией.

За сутки в Подмосковье также умерли 10 пациентов с Covid-19, за все время скончались 6 099 человек.

Всего на данный момент в регионе выявлено 267 478 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 744 случая заболевания.

На территории Подмосковья ранее открыли 30 круглосуточных пунктов вакцинации от коронавируса, сделать прививку в них можно без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, а также тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

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