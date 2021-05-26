РИАМО - 26 мая. За последние сутки в Подмосковье выявили 744 новых случая заражения коронавиурсной инфекции, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За все врем пандемии в регионе выявили 267 478 случаев заражения.

В Московской области можно бесплатно сделать прививку от коронавируса. Вакцинацию проходят в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

При этом в общественных местах региона все еще действует масочный режим. Находиться в средствах индивидуальной защиты нужно во всех общественных местах без исключения. Также нужно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.

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