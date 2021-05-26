РИАМО - 26 мая. Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке семей с детьми и беременных женщин, сообщает kp.ru.

Так, с 1 сентября 2021 года родителям детей до 7 лет будут оплачивать больничный по уходу за ребенком в размере 100% от зарплаты.

Кроме того, с 1 июля неполным малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно назначаются ежемесячные выплаты. Они будут составлять 50% от прожиточного минимума региона, в котором они проживают.

Также с 1 июля беременным будут выплачивать 6350 рублей каждый месяц, если они встали на учет до 12 недель. Пособие полагается тем женщинам, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Все указанные меры президент ранее озвучил в своем послании к Федеральному собранию.

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