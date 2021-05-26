РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. В трех парках городского округа Люберцы для всех желающих организованы тренировки по скандинавской ходьбе, сообщает дирекция люберецких парков.

Занятия скандинавской ходьбой давно полюбились многим жителям округа, и сейчас они доступны в нескольких парках. Каждый может выбрать удобную локацию и время и присоединиться.

Тренировки проводятся в Малаховском парке по понедельникам, средам и пятницам в 9:30; в парке «Малаховское озеро» - по воскресеньям в 10:00; в Наташинском парке - по воскресеньям в 8:00.