РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. За минувший год на территории городского округа Люберцы ликвидировали 85 несанкционированных свалок мусора, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За год выявлено и ликвидировано 85 свалок отходов, это более 3,5 тыс. куб м мусора. Отдельная тема – строительный мусор и его несанкционированный сброс где попало. Закон о регулировании этой проблемы принят, и с 1 июля начнет работать видеофиксация всех грузовых машин, которые такой мусор перевозят. И если к машине не прикреплен талон, то это штраф и изъятие. Будут созданы специальные центры переработки строительного мусора», – отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что продолжается внедрение новой системы обращения с отходами. За последние годы в округе под раздельный сбор мусора адаптированы 1 773 контейнерные площадки.

«Помните, как мы раньше сдавали тару? Эта практика возвращается, но в новом формате. За сдачу пластика, металлических банок, а позднее и стекла будут начисляться бонусы. Мы рассчитываем, что такие экобоксы будут у нас на 4 точках в парках, но окончательное решение за жителями. Проведем голосование и определим конкретные адреса», – пояснил Ружицкий.

Он напомнил, что в Томилине обустроена контейнерная площадка по сбору крупногабаритных отходов «Мегабак». Площадка предназначена для утилизации разнообразных видов отходов, в том числе бытовой техники, алюминия, опасных отходов, мебели, ламп.