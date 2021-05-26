РИАМО - 26 мая. В среду из-за пожарной опасности четвертого класса в Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение в Московском регионе действует до 13:00 27 мая

Такой же уровень погодной опасности объявлен в Белгородской, Брянской, Владимирской, Костромской, Курской, Рязанской и Тверской областях.

Днем 27 мая в Московском регионе прогнозируется переменная облачность. В Подмосковье возможен кратковременный дождь. Скорость ветра переменных направлений составит 2-7 м/c.