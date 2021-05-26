РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. За минувший год в рамках экологических акций в городском округе Люберцы собрали и сдали на переработку более 500 т старых шин, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках различных экологических акций за год собрано более 500 т отработанных автопокрышек, 25,5 т макулатуры, 31 т неработающей электроники», - отметил Ружицкий.

Он напомнил, что в самых крупных экологических акциях «Наш лес. Посади свое дерево» и «Лес Победы» приняли участие более 7 тыс. человек, высажено более 36 тыс. сеянцев сосен на участках лесного фонда.