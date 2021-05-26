РИАМО - 26 мая. Предстоящей ночью в Москве и Подмосковье может выпасть до 8 мм осадков, что составляет около 16% от месячной нормы осадков, сообщила РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Везде по-разному, но количество влаги может варьироваться от 3 до 8 мм», - сказала Волосюк.

По ее словам, в Москве в эту ночь может выпасть 5 мм осадков. Месячная норма осадков в мае составляет 48 мм.

В текущем мае месячная норма осадков может быть перевыполнена вдвое из-за дождливого начала месяца.

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