РИАМО - 26 мая. Иммунитет привившегося от Covid-19 эффективнее, чем у переболевшего, потому что вакцина учит его бить по общим для всех видов вируса местам, сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук, вирусолог Александр Семенов.

По его словам, вирус меняется, и уже были замечены британские, индийские, южноафриканские, южноамериканские штаммы Covid-19. Они отличаются по структуре.

«И если человек переболел, например, классическим уханьским вариантом вируса, то он легко может заболеть снова, заразившись британским или другим штаммом», — сказал Семенов в интервью kp.ru.

Он также отметил, что та скорость, с которой были созданы отечественные вакцины, не повлияла на их качество. Они прошли полный цикл доклинический и клинических испытаний.

«Всем сомневающимся важно понять: не была создана принципиально новая вакцина, мы просто модифицировали технологические платформы, которые в нашей стране, а до этого в Советском Союзе отрабатывались десятилетиями. Поэтому российские вакцины не должны вызывать опасений, для этого нет совершенно никаких оснований», — добавил Семенов.

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