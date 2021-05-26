РИАМО - 26 мая. Новую производственную линию запускает завод детского питания «Истра-Нутриция», в связи с этим на предприятии появятся новые рабочие места, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На заводе по производству продуктов детского питания в Истре начинает работу новая линия формата «ИзиПак». Она обеспечит производство 4,4 тыс. т детского питания в год под брендом Nutrilon, импортируемого в настоящее время из стран ЕС, и увеличит производительность завода практически на 30%. Инвестиции в проект составили свыше 277 млн рублей», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что линия создаст дополнительные рабочие места. В прошлом году объем производства предприятия составил 10,3 тыс. т.

Воскресенский отметил, что забота о персонале – один из основных приоритетов предприятия. Так, оно гарантирует для работников безопасную рабочую обстановку. Кроме того, сотрудники предприятия – люди, обеспеченные полным пакетом соцуслуг.

Помимо прочего, компания уделяет внимание охране водных ресурсов, безотходному использованию упаковки и продвижению регенеративного сельского хозяйства.

Завод детского питания заработал в Подмосковье в 1971 году в качестве высокотехнологичного и крупного предприятия по производству детского питания в стране. На предприятии изготавливалась продукты под марками «Малютка» и «Малыш».

В 2007 году компания «Нутриция» и завод АО «ДП «Истра-Нутриция» стали частью международной компании Danone. На текущий момент завод занимается производством детского питания – заменителей грудного молока и каши.