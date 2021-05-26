РИАМО - 26 мая. Для того, чтобы отключение горячей воды не стало для жителей Подмосковья неожиданностью, на портале «Добродел» появилась возможность подключить напоминания об отключении горячего водоснабжения в доме, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис, который напомнит об отключении, можно подключить на самом портале, а также в мобильном приложении.

Для того, чтобы подписаться на оповещения, необходимо перейти в раздел «Отключение горячей воды» в настройках на сайте или в главном меню приложения, ввести адрес своего дома, а после нажать «Подписаться».

Пользователи могут выбрать до пяти адресов для подписки. Таким образом, напомнить об отключении можно родителям, бабушкам и дедушкам либо помочь им подключиться к рассылке самостоятельно.

Те, кто подписался на оповещения, получат первое уведомление за семь дней до отключения, а второе – за день.

Уведомления придут жителям на почту, которую они указали при регистрации. Пользователям приложений Push-уведомления придут на телефон.

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