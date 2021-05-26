РИАМО - 26 мая. Специалисты Роспотребнадзора выявили новый маркер, по которому смогут заранее определять риск осложнений на сосудистую систему у заразившихся коронавирусом, сообщает РИА Новости.

«У пациентов в остром периоде Covid-19 выявлено значительное повышение эндотелина-1, что можно использовать для оценки состояния эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений у пациентов», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Здоровье тех пациентов, которые имели повышенные анализы по данному показателю, в последующие дни ухудшалось. Также повышение уровня эндотелина-1 обнаружили и у тех, кто контактировал с больными.

Таким образом, пациентов с повышенным риском возникновения сосудистых патологий будут выявлять заранее и направлять их на профилактику осложнений.

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