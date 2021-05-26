РИАМО - 26 мая. Специалисты Роспотребнадзора выявили новый маркер, по которому смогут заранее определять риск осложнений на сосудистую систему у заразившихся коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Здоровье тех пациентов, которые имели повышенные анализы по данному показателю, в последующие дни ухудшалось. Также повышение уровня эндотелина-1 обнаружили и у тех, кто контактировал с больными.
Таким образом, пациентов с повышенным риском возникновения сосудистых патологий будут выявлять заранее и направлять их на профилактику осложнений.
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