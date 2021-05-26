РИАМО - 26 мая. Освещение и навес монтируют для новой платформы станции Каланчевская второго Московского центрального диаметра, которая заработает в июне, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
А в июле на участке Каланчевская – Курская будет запущено реверсивное движение. Поезда будут ходить в обе стороны по очереди по четвертому главному пути.
На это время поезда будут останавливаться на Каланчевской на новой платформе, а старые платформы и пути закроют на реконструкцию.
Пассажиры смогут зайти на станцию как и раньше – с Каланчевской улицы.
Участок Каланчевская – Курская – один из самых сложных и масштабных проектов реконструкции на железной дороге столицы. Через него пройдут сразу два диаметра: второй и четвертый.
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