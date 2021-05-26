РИАМО - 26 мая. Суд приговорил четверых свидетелей Иеговы (организация признана экстремистской в РФ) подмосковного Чехова к условным срокам. Одному члену организации назначили наказание в виде шести лет лишения свободы условно, трем - в виде двух лет лишения свободы условно за преступления экстремистской направленности, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Установлено и доказано в суде, что один из обвиняемых знал, что деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы» запрещена по решению Верховного суда РФ и признана экстремистской, но продолжал заниматься противоправной деятельностью.

Остальные обвиняемые осведомлены не были, но активно принимали участие во встречах и пропаганде организации.

Приговор в законную силу пока не вступил.