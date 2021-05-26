РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мая. В городском округе Балашиха завершилось проектирование школы на 275 мест, ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2025 год, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
Объект возведут по адресу: Леоновское шоссе, владение №2.
Заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Особое внимание в ходе проектирования было уделено удобству, комфорту и безопасности образовательного учреждения.
Строительство будет осуществляться в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2025 год.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии