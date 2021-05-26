РИАМО - 26 мая. Заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов рассказал, что система «оплаты по лицу» Face Pay, которая появится в Московском метрополитене, будет работать при помощи биометрических данных пассажиров, хранящихся в банках. Об этом пишет finanz.ru.

По словам Ликсутова, внедрить данную систему на всех станциях подземки планируется до конца 2021 года. Это будет одна из технологий в дополнение к тем, что уже имеются для оплаты проезда в метро.

«Базовая конфигурация такая, что все персональные данные хранятся на стороне банков, мы только получаем электронный код, как с кредитной карты. Мы не храним на своей стороне персональные данные», — сказал Ликсутов в интервью Bloomberg.

Он подчеркнул, что власти города ориентированы на развитие банковских платежей по биометрии, а возможность оплаты проезда в подземке будет стимулировать людей оставлять свои биометрические данные.

«Мы работаем со всеми нашими крупнейшими банками, кто занимается биометрией. Можно у себя в кабинете в банке привязать к карте свой биометрический паспорт», — отметил Ликсутов.

Заммэра добавил, что у Face Pay высокая доля распознавания лица в маске — более 70%. Об этом свидетельствуют данные тестирования фокус-групп.

Ранее Ликсутов сообщал, что тестирование системы Face Pay идет уже несколько месяцев. Участники фокус-группы исследования и партнеры сервиса оставили свои биометрические данные и привязали их к банковской карте. Данная технология не будет обязательной для пассажиров и будет предложена как опция.

Биометрия в метро: как будет работать оплата лицом в московской подземке>>