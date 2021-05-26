РИАМО - 26 мая. Выставку поискового отряда «Лиза Алерт», посвященную пропавшим детям, закрыли в Москве, ее открытие состоялось накануне, сообщается на странице организаторов в Facebook.
По мнению представителей «Музеона», выставка является контентом 18+. Волонтеры отмечают, что тогда они должны были задерживать детей, которые туда идут.
«А раз мы не готовы задерживать, а можем только предупреждать, то выставку следует закрыть», — отметили организаторы.
Выставка открылась в «Музеоне» 25 мая. На ней представлена инсталляция из семи железных конструкций, внутри которых от первого лица написаны истории погибших после исчезновения детей.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии