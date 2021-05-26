Май подходит к концу, а выбор клубники на столичных прилавках пока очень скуден. Задержку начала ягодного сезона связывают с холодной весной. Когда в этом году на прилавках появятся вкусные ягоды, каким будет урожай подмосковной клубники и как отличить сладкую ягоду от водянистой, обозреватель РИАМО выяснила у экспертов.

Капризы погоды

Старт ягодного сезона в России в 2021 году задерживается. Из-за холодов полноценная посевная кампания стартовала на две недели позже обычного срока, поэтому и на прилавки клубника попадет только в июне, отмечают эксперты.

Как рассказала «РИА Новости» директор Ягодного союза Ирина Козий, период цветения растения прошли хорошо, но из-за длинной весны задержались сельскохозяйственные работы – в нормальном объеме они начались только на прошлой неделе.

Эксперт отмечает, что такая ситуация наблюдается во всех регионах нашей страны и в Европе.

«Пока клубника дорогая: она поступает из южных регионов, где сильные снегопады в феврале привели к частичной гибели урожая. Он ниже, чем в прошлом году, соответственно, цена выше», – объяснила Ирина Козий.

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Временное затишье на рынках

Сайт мэра Москвы

Как отмечают эксперты Ягодного союза, сегодня на столичных прилавках пока представлена преимущественно клубника из Турции. Однако в ближайшее время к нам поступит краснодарская и крымская ягода, а также та, что выращивают в Адыгее и Ставрополье.

Подмосковную клубнику можно ждать не раньше середины, а то и конца июня. Представители ЗАО «Совхоз имени Ленина» отмечают, что, когда на прошлой неделе в Москву пришла жара, жители столицы и Подмосковья, стали массово звонить и писать, что готовы приехать на сбор. К сожалению, пока торопиться рано.

«Даже в Крыму неделю назад фермеры на вопрос, как выбрать их ягоду среди лотков вдоль трассы, отвечали: «Никак. Весна поздняя, местной клубники еще нет». А у нас тем более, друзья. Первый цвет. Все ровно так же, как на ваших дачах, ждем июня. Никаких подснежников в декабре», – пишут в официальной группе «Совхоза имени Ленина» «ВКонтакте».

Зато, когда клубника поспеет, Совхоз обязательно по традиции пригласит на поля сборщиков, обещают в администрации.

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Южная vs подмосковная клубника

Как рассказал РИАМО руководитель агрономической службы ГК «Шанс» Илья Добренко, существуют сезонные сорта клубники и ремонтантные. Самые урожайные – сезонные.

«Уже сегодня можно купить клубнику, выращиваемую в Московской области в открытом грунте. Если землянику садовую утеплять, выращивать под пленкой, то можно получить ранний урожай», – объясняет эксперт.

Спелая и сладкая клубника бывает не только в южных регионах нашей страны, добавляет Добренко. При этом южная садовая земляника не всегда бывает сладкой. Все зависит от сорта и технологии выращивания.

«Если мы говорим о клубнике, выращиваемой на гидропонных технологиях, то ввиду избыточности влаги земляника садовая получается безвкусной. Она красивая, яркая, но безвкусная и не ароматная. А грунтовая земляника – ароматная и вкусная. На ее вкусовые качества влияет соблюдение норм полива», – добавляет эксперт.

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Как выбрать сладкую и сочную ягоду

Руководитель агрономической службы ГК «Шанс» прогнозирует Подмосковью хороший урожай садовой клубники. В области начали собирать урожай – первые ягоды уже поспевают.

С выращиванием клубники обычно проблем не возникает, как и со сбытом, поясняет Добренко. Однако цены в этом году на сладкую ягоду будут выше, чем в прошлом. Это связано с ростом цен на топливо, удобрения, средства защиты растений.

Чтобы не промахнуться с качеством клубники во время покупки, эксперт рекомендует обязательно понюхать ее.

«Клубника должна быть ароматной. Если земляника садовая не пахнет, то это говорит о том, что ее выращивали на гидропонике или с применением большого количества удобрений», – рассказывает Добренко.

При этом грунтовая клубника имеет более яркий цвет и аромат. Поэтому нужно обращать внимание и на цвет. Клубника с твердой мякотью хранится дольше. И твердая, и мягкая могут быть одинаково сладкими – все зависит от сорта.

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