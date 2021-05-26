РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мая. Жители Балашихи пожаловались в Минэкологии на сброс сточных вод в реку Пехорку в микрорайоне Керамик, сотрудники межрегионального управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям отобрали пробы воды из реки, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Жители сообщили, что река загрязняется в результате сброса через бетонный оголовок вблизи моста. Эта информация подтвердилась», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

По его словам, поскольку Пехорка подлежит федеральному надзору, материалы направлены в Росприроднадзор. После анализа проб будет принято решение об административном воздействии.

Ранее сообщалось, что инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками Балашихинской городской прокуратуры и администрации округа выявили незаконный сброс сточных вод в Пехорку с территории Фряновского керамического завода. Работники АО «Балашихинский водоканал» оперативно затампонировали источник сброса.