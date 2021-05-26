РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мая. Фестиваль, посвященный дню рождения Гулливера, пройдет в подмосковном Красногорске 30 мая с 11:00 до 13:00, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Фестиваль пройдет в преддверии Дня защиты детей в детском городке «Сказочный». В программе: интерактивная экскурсия, конкурсы, викторина, кроссворд-баттл и концерт.

Гулливер – великан, главный герой сатирического романа Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера». Скульптура этого персонажа – один из узнаваемых объектов в детском городке Красногорска.