РИАМО – 26 мая. В Москве состоялось открытие фотовыставки, посвященной работе поисково-спасательных отрядов. Экспозиция приурочена к Международному дню пропавших детей. Организаторами выступили ДПСО «ЛизаАлерт», Центр пропавших людей и торговая сеть «Пятёрочка», которая с 2019 года реализует на базе своих магазинов проект «Островок безопасности», сообщает пресс-служба торговой сети.

Выставка открылась 25 мая.

На Тверском бульваре представлены фото, где можно увидеть жизнь и деятельность отряда «ЛизаАлерт», реальные поиски в природной среде и в городе, а также истории спасения потерявшихся людей, в том числе благодаря «Островкам безопасности». Фотовыставка «10 лет в поисках пропавших» раскрывает важные проекты и события и отражает отдельные моменты и эпизоды поисковых будней.

Главная задача фотовыставки - привлечь внимание общества к социальной теме, напомнить о тех, кого все еще ждут дома, и дать необходимые рекомендации, чтобы не допустить увеличения списка пропавших.

пресс-служба торговой сети «Пятёрочка» пресс-служба торговой сети «Пятёрочка» пресс-служба торговой сети «Пятёрочка» пресс-служба торговой сети «Пятёрочка» 1 из 4

За 10 с половиной лет существования в отряд «ЛизаАлерт» поступило более 22 тыс. заявок на поиск детей по всей России. Только за 2020 год волонтеры получили 6581 заявку, из них 5730 детей были найдены живыми. В 2021 году отряд принял уже 3232 заявки на поиски детей, и 2812 были найдены.

Как партнер инициативы и самая широкая сеть магазинов «у дома» в стране «Пятёрочка» вносит свой вклад в решение этой проблемы. Более чем в 17 тыс. точках ретейлера есть «Островок безопасности», и это значит, что потерявшийся в городе ребенок или взрослый всегда может обратиться в ближайшую «Пятёрочку» и ему помогут вернуться домой. Сотрудники сети прошли специальное обучение и знают, что делать в такой ситуации.

«День пропавших детей - особенная дата. <…> Мы понимаем, что необходимо именно системное решение этой проблемы, наша цель - чтобы в России было как можно меньше потерявшихся людей. <…> Эта выставка – еще одно напоминание о важности быть заботливыми и внимательными друг к другу и откликаться на помощь», - прокомментировала директор департамента по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятёрочка» Оксана Трофимова,.

Галерея будет открыта для всех желающих до 1 июня.