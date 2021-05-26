РИАМО - 26 мая. Превышение скорости — самое частое нарушение правил дорожного движения столичными водителями, на это приходится 43% от всех нарушений, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На эти цифры указывает статистика нарушений за первые 4 месяца с начала года в столице. Между тем, высокая скорость снижает время на реакцию и увеличивает тормозной путь.

Таким образом, при скорости 30 км/ч до полной остановки водитель проедет 19 метров, а если он будет двигаться со скоростью 60 км/ч, то тормозной путь составит 50 метров.

Водителям напомнили, что чем больше отметка на спидометре, тем выше риск, а также попросили соблюдать скоростной режим.

Специалисты отмечают, что в большинстве случаев аварии с превышением скорости заканчиваются трагедией.

Также автовладельцам напомнили, что с наступлением лета на дорогах стало больше мотолюбителей. При этом число аварий с их участием выросло в январе-апреле текущего года.