РИАМО - 26 мая. Заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель попечительского совета музея-усадьбы «Архангельское» в подмосковном Красногорске Дмитрий Козак выразил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за содействие в преображении усадьбы.

«Хочу поблагодарить всех тех, кто принял участие в этом. Это прежде всего министерство культуры РФ, федеральное правительство, которое выделило значительные средства, это Московская область - спасибо губернатору, он с пониманием отнесся к этим проблемам», - сказал Козак журналистам.

Он отметил, что музей-усадьба «Архангельское» стал жемчужиной Подмосковья.

«Остались некоторые штрихи, некоторые мазки, которые позволят завершить эту работу через год-полтора. Это прежде всего реставрационные работы, которые требуют материальных и временных затрат, привлечения специалистов», - добавил Козак.

В среду в «Архангельском» состоялось заседание попечительского совета музея-усадьбы с участием заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, министра культуры России Ольги Любимовой, губернатора Московской области Андрея Воробьева и других.

Любимова отмечала, что за пять лет министерство культуры РФ выделило на реставрацию музея-усадьбы «Архангельское» 1,5 млрд рублей. В планах - обустройство детской площадки на территории «Архангельского», а также организация дополнительных входных групп.

Дворцово-парковый ансамбль в стиле классицизм в Архангельском полностью сложился в первой трети XIX века. На его территории расположены дворец, итальянские террасы с коллекцией скульптур, французский сад с большими и малыми архитектурными формами, храм-усыпальница «Колоннада» и единственный в мире театр, построенный по проекту выдающегося итальянского художника Пьетро Гонзага.