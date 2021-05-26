РИАМО - 26 мая. Необходимой энергомощностью обеспечили новый вокзал Восточный, для этого энергетики построили трансформаторную подстанцию и четыре кабельные линии 10 кВ суммарной длиной 6 км, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Новый вокзал возводится для поездов ближнего и дальнего следований. Такой объект появится в Москве впервые за последние 100 лет.

В прошлом году «Россети Московский регион» подключили к сетям транспортно-пересадочный узел «Черкизово», который объединяет станцию «Черкизовская» Сокольнической линии столичного метрополитена, станцию МЦК «Локомотив» и остановки наземного городского транспорта. В составе узла также заработает Восточный.

Ж/д вокзал появится на востоке Москвы.

В здании Восточного вокзала предполагаются лифты, эскалаторы, пеленальные комнаты, зал для ожидания, а также фудкорты. Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться USB-зарядками и банкоматами.