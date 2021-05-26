РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. В Люберцах завершился Окружной открытый фестиваль-конкурс детских хоровых коллективов «Звонкие голоса», лауреатов определили в нескольких возрастных группах, сообщил комитет по культуре администрации муниципалитета.

В конкурсе поучаствовали 14 хоровых коллективов, всего – 350 певцов. Он прошел 24 мая в Люберецком дворце культуры.

«Звонкие голоса» – это ежегодный фестиваль-конкурс, посвященный творчеству современных композиторов. Его проводит ДМШ №2. 14 коллективов городского округа боролись за право быть лучшими в хоровом искусстве. Жюри отметило высокий уровень подготовки участников. Всем коллективам присудили призовые места.

На фестивале также выступил концертный сводный хор городского округа под руководством Елены Барышниковой.

В этом году лауреатами 1-й степени стали младший хор «Ладушки-Колокольчики» (ДШИ №3), средний хор «Солнышки» (ДМШ №2), средний хор «Колокольчик» (ДШИ №4), разновозрастной хор «Рябинка» (ДШИ №3), разновозрастной хор «Янтарь» (ДМШ №2), старший хор (ДМШ №5).