РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мая. Работы 102 воспитанников художественных школ из Балашихи, Люберец, Электростали, Пущина, Серебряных Прудов и других муниципалитетов вошли в экспозицию выставки-конкурса «Славянское древо» в картинной галерее Балашихи, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «Вконтакте».

Выставка открылась 25 мая в рамках Международного фестиваля-конкурса «Славянские встречи». Открыл мероприятие в рамках партийного проекта «Единой России» — «Культура малой Родины» депутат Мособлдумы Николай Черкасов. На открытии также выступили лауреаты музыкального конкурса «Славянские встречи». Он прошел 22 и 23 мая в детской школе искусств имени Г. В. Свиридова.

Работы, представленные на выставке, объединила тема истории и культуры России. 42 художника, которым удалось раскрыть ее лучше всего, получили дипломы лауреатов.

Международный фестиваль-конкурс «Славянские встречи» проходит в Балашихе в 26 раз. Впервые он состоялся в 1996 году.

Кроме художественной выставки и музыкального конкурса в 2021 году он включил в себя литературный фестиваль «Славянский мир, сомкнись тесней». Цель «Славянских встреч» — сохранение единства и дружественных связей между славянскими народами, человеческих отношений между людьми.