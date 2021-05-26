РИАМО - 26 мая. Ситуация на рынке труда в Москве стабилизировалась практически по всем параметрам, число безработных, зарегистрированных в службе занятости, уменьшилось с начала 2021 года на 45,8%, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Уровень зарегистрированной безработицы в столице на конец апреля составил 0,71%.

«Сальдо принятых и уволенных работников в экономике Москвы за апрель 2020 – апрель 2021 года находится в положительной зоне и составляет 178 тысяч человек», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, наибольший прирост принятого на работу персонала, по сравнению с прошлогодним апрелем, зафиксирован в динамично развивающихся отраслях: разработке программного обеспечения - 35,9 тыс. человек, здравоохранении - 30,3 тысячи человек, строительстве и розничной торговле - по 22,6 тыс. человек, оптовой торговле - 20,9 тыс. сотрудников.

Значительно снизился уровень напряженности на столичном рынке квалифицированного труда. Этот показатель складывается из отношения количества резюме к числу вакансий на сервисе HeadHunter.

«В Москве в апреле текущего года на одну вакансию приходилось шесть резюме, в то время как в апреле 2020 года - 12 резюме на вакансию. За четыре прошедших месяца уровень напряженности снизился на 28,7% к январю-апрелю 2020 года», - рассказал руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

Причиной этого Пуртов считает рост экономики и опережающую активность работодателей в поиске новых сотрудников для расширения бизнеса. Количество вакансий выросло на 39%, количество резюме – на 1%.

Также в январе-марте выросли средние зарплаты. Рост наблюдался в большинстве отраслей городской экономики и составил 8,9% к аналогичному периоду 2020 года. Реальная заработная плата выросла за это время на 4,1%.

Быстрее всего росли зарплаты в строительстве, розничной торговле, деятельности профессиональной, научной и технической, обрабатывающих производствах, информации и связи, здравоохранении, а также в высокотехнологичной промышленности.