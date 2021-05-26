РИАМО - 26 мая. В 2021 году в Подмосковье планируют отремонтировать свыше 3 тыс. многоквартирных домов, работы проходят в рамках региональной программы, сообщается на сайте Московской областной думы.

«Программа капитального ремонта общего имущества Московской области - самая масштабная в стране, ее приняли еще в 2013 году. В нее включено свыше 44 тыс. многоквартирных домов. Проведение работ спланировано до 2049 года», – сказал председатель комитета Московской областной думы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый.

Генеральный директор Фонда капремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов отметил, что со старта программы удалось отремонтировать 13 тыс. домов, 2429 из которых отремонтировали в прошлом году. В текущем году ремонт пройдет в 3044 домах.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что в 2020 году из-за режима повышенной готовности в регионе с 1 апреля по 30 июня действовал мораторий на оплату взносов на капитальный ремонт, однако это не помешало достигнуть плановых показателей.

Кроме того, в прошлом году с подрядными организациями заключили контракты на три года, что способствует эффективному распределению рабочей силы по объектам на обозначенный период и позволяет выполнять работы круглый год.

В числе важных направлений региональный программы остается взаимодействие с собственниками помещений в домах и председателями советов домов.

Коханый подчеркнул, что в основном жители не знают, куда обращаться за тем или иным видом работ ранее запланированного срока. В связи с этим вместе с Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов принято решение провести информационные кампании среди граждан. В рамках этих кампаний планируется разъяснить порядок включения домов в краткосрочный план программы и порядок согласования перечня работ на общем собрании собственников, а также цены и их приемки.

Круглый стол на тему «Практика проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» прошел в Химках.

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