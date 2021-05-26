РИАМО - 26 мая. В 2021 году в Подмосковье планируют отремонтировать свыше 3 тыс. многоквартирных домов, работы проходят в рамках региональной программы, сообщается на сайте Московской областной думы.
Генеральный директор Фонда капремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов отметил, что со старта программы удалось отремонтировать 13 тыс. домов, 2429 из которых отремонтировали в прошлом году. В текущем году ремонт пройдет в 3044 домах.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что в 2020 году из-за режима повышенной готовности в регионе с 1 апреля по 30 июня действовал мораторий на оплату взносов на капитальный ремонт, однако это не помешало достигнуть плановых показателей.
Кроме того, в прошлом году с подрядными организациями заключили контракты на три года, что способствует эффективному распределению рабочей силы по объектам на обозначенный период и позволяет выполнять работы круглый год.
В числе важных направлений региональный программы остается взаимодействие с собственниками помещений в домах и председателями советов домов.
Коханый подчеркнул, что в основном жители не знают, куда обращаться за тем или иным видом работ ранее запланированного срока. В связи с этим вместе с Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов принято решение провести информационные кампании среди граждан. В рамках этих кампаний планируется разъяснить порядок включения домов в краткосрочный план программы и порядок согласования перечня работ на общем собрании собственников, а также цены и их приемки.
Круглый стол на тему «Практика проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» прошел в Химках.
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