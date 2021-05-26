РИАМО - 26 мая. Земельные инспекторы в Подмосковье осмотрят свыше 10,4 тыс. участков на предмет борщевика, уже осмотрено свыше 800 из них, борщевик выявлен на 350 участках, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«В этом году земельные инспекторы муниципальных образований Подмосковья уже приступили к осмотрам. Осмотрены более 800 участков из плановых 10,4 тыс. земель. Больше всего земель охватили земельные контролеры в городском округе Мытищи - порядка 410 участков, Волоколамском округе – более 150 участков, а также в Электростали, Дмитровском округе и Шатуре, где осмотрены от 40 до 50 участков», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что больше всего осмотров запланировано провести в Рузском городском округе – свыше 1,5 тыс. участков, далее идет Клин – более 910, Солнечногорск – свыше 760, Истра – более 730, а также Волоколамский округ- свыше 610 участков. В большинстве случаев выбранные участки представляют собой земли, где борьба с борщевиком велась ранее. Теперь нужно убедиться в том, что сорняк побежден.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, ликвидация борщевика – это одна из приоритетных задач Подмосковья.

Разин отметил, что борщевик завоевывает новые территории. Для того, чтобы победить это живучее и неприхотливое растение, нужно объединить усилия органов власти и частных землевладельцев, землепользователей. Главное в борьбе с сорняком – не допустить, чтобы растение зацвело и у него появились семена.

Министр подчеркнул, что обработка сорняка эффективна только тогда, когда растение не выросло выше 30 см. Обработка борщевика должна проходить в три этапа: в апреле-мае, июне и июле, а его удаление механическим, агротехническим и химическим способами. Механическая и химическая обработки повторяются не менее трех раз с апреля по август.

Штрафы за непроведение мер по удалению Борщевика Сосновского для физлиц составляют 2-5 тыс. рублей, для должностных – 20-50 тыс., а для юрлиц - от 150 тыс. до 1 млн рулей.

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