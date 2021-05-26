РИАМО - 26 мая. Ледовый дворец в столичном районе Ново-Переделкино вблизи деревни Орлово достроен, его готовят к вводу в эксплуатацию, сообщает пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы.

«По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Объект возвели за счет инвестора. Там разместилась учебно-тренировочная арена со спортивно-рекреационными объектами. Площадь крытого катка составляет 13 тыс. кв м. В здании находятся спортивная, административная, техническая и коммерческая зоны. Одновременно заниматься могут 200 человек, каток рассчитан на 100 спортсменов. Ледовая арена будет работать круглый год.

Рядом оборудовали парковку на 56 машин. Для инвалидов выделили места и сделали вход в здание на уровне с землей.

По словам Войстратенко, за время строительства прошло пять проверок, включая экспертизы и исследования.

В 2021 году в Москве планируют построить пять Ледовых дворцов и два футбольных поля. Всего ввести в эксплуатацию планируют более 20 разных спортивных объектов за год.