РИАМО - 26 мая. Музей-усадьбу «Архангельское» в подмосковном Красногорске планируют открывать на два часа раньше для бегунов, для занятий спортом будет предусмотрен специальный абонемент, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Мы хотим добавить новый трек. Хотим, чтобы музей начал работать на два часа раньше и чтобы здесь могли бегать спортсмены, сделать отдельный абонемент. Это тоже очень важно. Вы прекрасно знаете, как важно заниматься спортом в каком-то красивом пространстве», - сказала Любимова журналистам.

По ее словам, на территории «Архангельского» также планируется обустроить детскую площадку и организовать новые входы.

«У нас сделана великолепная входная группа, но такое количество людей притекает в это пространство, <...> что мы планируем сделать три входные группы. Это дало бы возможность комфортно припарковать машины и возможность в принципе не собираться толпой в одном месте», - отметила Любимова.

Она добавила, что за пять лет министерство культуры РФ выделило на реставрацию музея-усадьбы «Архангельское» 1,5 млрд рублей.

Дворцово-парковый ансамбль в стиле классицизм в Архангельском полностью сложился в первой трети XIX века. На его территории расположены дворец, итальянские террасы с коллекцией скульптур, французский сад с большими и малыми архитектурными формами, храм-усыпальница «Колоннада» и единственный в мире театр, построенный по проекту выдающегося итальянского художника Пьетро Гонзага.

В среду в «Архангельском» состоялось заседание попечительского совета музея-усадьбы с участием заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, министра культуры России Ольги Любимовой, губернатора Московской области Андрея Воробьева и других.