РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 мая. Домодедовское шоссе планируют расширить до 4 полос к 2023 году, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

В среду в Домодедове прошел бизнес-завтрак, посвященный Дню российского предпринимательства.

«Мы сейчас занимаемся включением этой дороги (Домодедовского шоссе - ред.) в госпрограмму под расширение. <...> Мы ориентируемся на 2023 год. Мы планируем к 2023 году Домодедовское шоссе расширить до 4 полос», - сказал Двойных.

Также проектируется дорога в обход села Домодедово, к этому участку уже подготовлен проект планировки территории. Дорога будет выходить от круговой развязки на улице Краснодарской и обходить фактически все село Домодедово. Глава округа отметил, что сейчас идет этап подписания соглашения о строительствте этой дороги.

Кроме того, Двойных добавил, что через месяц откроется дорога на деревню Киселиха.

«Мы хотим посмотреть, как изменится трафик, чтобы потом принимать решение по Востряковскому переезду», - подчеркнул он.