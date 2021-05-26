РИАМО - 26 мая. Рекордная дыра в валютном балансе российской банковской системы в 15 млрд долларов видна на отчетах банковского сектора, но в Центробанке не считают это проблемой, сообщает РИА Новости.

«Системной проблемы не наблюдается. Общий объем валютной ликвидности на 1 мая 2021 составил 48,5 млрд долларов, чего достаточно для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств», — сообщили в Банке России.

В ЦБ отметили, что данный уровень комфортный на фоне низкой волатильности валютных остатков в последние годы. При необходимости банки могут получить необходимые деньги за счет свопов и покупки валюты. Также существуют дополнительные инструменты поддержки.

Валютные активы банковского сектора России достигли рекорда в отрицательном значении 1 мая 2021 года — 15 млрд долларов, что является зафиксированным историческим максимумом. Это означает, что обязательства банков по выплате превышают их средства. Отрицательное значение возникло в ноябре и росло до мая.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, можно сделать вывод, что банки рассчитывают на укрепление курса рубля и рост запасов за счет этого.

1 мая запасы наличных долларов в банках составляли 12,2 млрд, а у населения при этом находилось 91,3 млрд.

Ранее банки значительно повысили лимиты по кредитам, таким образом, они пытаются увеличить запасы в перспективе.