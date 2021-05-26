РИАМО - 26 мая. Иностранные IT-компании, включая Facebook и Тwitter, должны локализовать базы данных пользователей из РФ на территории России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер отметил, что локализация должна быть обеспечена до 1 июля. Он заявил об этом на итоговом заседании коллегии ведомства.

В случае отказа от выполнения данного требования Facebook, Twitter и Google пригрозили привлечь к ответственности.

По закону «О персональных данных», российские и иностранные компании могут хранить личную информацию пользователей РФ исключительно на территории страны.