РИАМО - 26 мая. В среду в городском округе Шатура прогнозируется четвертый класс пожароопасности, объявлено экстренное предупреждение, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Гражданам необходимо ограничить выходы на природы и быть острожными с огнем. Кроме того, нельзя разводить костры на торфяниках в хвойных молодняках, участках поврежденного леса, местах, где подсохла трава.

При сжигании мусора поблизости с лесом необходимо учесть то, что расстояние от хвойных деревьев должно быть не менее 50 м, а территория вокруг места сжигания – очищенной в радиусе 25-30 м от хвойных деревьев, валежника и других материалов.

Нельзя бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок.