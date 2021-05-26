РИАМО - 26 мая. В ближайшие 5-7 лет в сегменте электротранспорта в мире произойдут существенные изменения, поэтому долю транспорта на электротяге в Москве планируют увеличить до порядка 70%, заявил заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Об этом пишет finanz.ru.

По его словам, Москва уже перестала закупать обычные автобусы. В столице к концу 2023 года будет парк в 2,2 тыс. электробусов. Он будет крупнейшим в Европе и США по количеству единиц электрического транспорта.

«С учетом того, что 90% всех вредных выбросов в Москве — это именно автомобильный транспорт, то мы предусмотрели ряд вещей, которые заложили в транспортную программу. Это увеличение доли электрического транспорта до более чем 70%», — сказал Ликсутов в интервью Bloomberg.

Заммэра выразил уверенность в том, что будущее транспорта в мегаполисах с населением более 5 млн человек связано именно с электротехнологиями.

«Мы верим в то, что в сегменте личного и городского электрического транспорта в ближайшие 5-10 лет будут достаточно существенные изменения. Важно, чтобы электрическая машина дешевела, такой тренд есть», — подчеркнул Ликсутов.

Глава столичного Дептранса отметил, что переход только на электрокары пока не планируется. У России в настоящий момент нет производства своих электромобилей, а продвигать иностранную технологию «не очень правильно».

«Ждем различных качественных российских электромобилей. Когда их будет большое количество, тогда можно об этом поговорить, но это не перспектива ближайших лет», — добавил Ликсутов.

Он также напомнил, что в настоящий момент власти Москвы разрабатывают беспилотный трамвай совместно с компанией «Яндекс».

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