РИАМО - 26 мая. Строительная готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена на сегодняшний день составляет 65%, возведение станций закончили более чем на 50%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Северо-восточный участок БКЛ – самый длинный и один из самых сложных на строящейся линии. Он также включает станции глубокого заложения, которые строятся закрытым способом на глубине 65–70 метров – «Рижская» и «Марьина Роща», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, станция «Сокольники» готова на 59%. Тут завершили устройство основных конструкций платформенного участка, в обоих вестибюлях эти работы выходят на финальную стадию.

Во всех пассажирских зонах начались архитектурно-отделочные работы, ведется монтаж внутренних инженерных систем на станции, в тоннелях и притоннельных сооружениях. Завершить строительство станции планируют до конца года, а ввести в эксплуатацию — в конце 2022 года вместе с остальными станциями участка.

По данным Стройкомплекса Москвы, станция «Рижская» готова на 56%, там подходит к концу переборка станционных тоннелей и продолжаются монолитные работы в вестибюле наземной части.

Станция «Марьина Роща» завершена на 58%. В наземной части завершено устройство основных конструкций, ведутся архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны.

До конца нынешнего года в Москве планируют ввести в эксплуатацию девять новых станций БКЛ. Речь идет о «Давыдкове», «Аминьевской», «Мичуринском проспекте» и «Проспекте Вернадского», «Терехове» и «Кунцевской», «Новаторской», «Воронцовской» и «Зюзине».

Весь проект планируют завершить в конце 2022 года. Осталось достроить семь станций.

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